55 مليون لتر من الحليب إنتاج مرموم للألبان سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان - الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة الألبان والعصائر ومشتقاتها ومقرها أبوظبي - أنه سيجري تدشين المصنع الجديد للشركة في الربع الأول من عام 2020، موضحاً أن الشركة حريصة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات في منتجاتها التي تتمتع بسمعة عالية، وتلقى إقبالاً كبيراً في السوق المحلي.

وقال الجابري، خلال جولة نظمتها الشركة لممثلي وسائل الإعلام داخل مصنع الشركة والمزرعة التابعة لها: إننا في مرموم للألبان نواصل التزامنا بتطبيق معايير الجودة والمواصفات المطلوبة من أجل أن نوصل منتجاتنا إلى المستهلكين بشكل آمن، وتوفير قيمة غذائية عالية لهم، خاصة أن لدينا العديد من المنتجات الغذائية من ألبان وعصائر ومشتقاتها يجري تصنيعها وإعدادها داخل مصنعنا الحديث في منطقة ناهل في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر مصنعنا الأحدث من نوعه عالمياً، ويضم مرافق ومختبرات حديثة ومتطورة لضمان إنتاج وتصنيع أجود المنتجات من ألبان وعصائر. ولفت المدير التنفيذي للشركة أنه جرى اختيار منطقة ناهل في إمارة أبوظبي لإقامة مصنع الشركة لكونها أفضل منطقة للاستثمار في الثروة الحيوانية.

وكشف عن أن الشركة تسعى عبر استراتيجيتها إلى أن تصبح الشركة الأولى في توفير الغذاء الطازج في الدولة، والاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 25% في عام 2025، بدلاً من حصة 7% في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الشركة تستحوذ على 30% من منتجات الزبادي في السوق المحلي بالدولة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة يتضمن 40% زبادي، 40% حليب، و20% عصائر.

وأوضح أن شركة مرموم للألبان قد ضخت استثمارات بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لإنشاء المصنع والمزرعة الجديدة التي تضم 4500 رأس من الأبقار، وإقامة المصنع وخطوط الإنتاج الجديدة والمتنوعة، مشيراً إلى أن حجم إنتاج الشركة من الحليب يصل إلى 55 مليون لتر سنوياً. وفي ما يتعلق بفرض ضريبة انتقائية على العصائر المحلاة، قال الجابري: إن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الجهات المعنية على صحة المستهلكين، الأمر الذي سيدفع الشركة للبحث عن حلول مبتكرة لا يكون لها أي تأثير سلبي في صحة المستهلك عبر استخدام مواد محلاة طبيعية، مع العلم أن عصائر البرتقال والتفاح تكون تحليتها طبيعية، بينما تحتاج عصائر مثل المانجو والفواكه المتنوعة والكيوي والليمون إلى تحلية، وسنعمل على إنتاج عصائر بطعم صحي، واستخدام مواد تحلية طبيعية تكون ذات فائدة أكبر على صحة المستهلك.

وقال جيرمي هنشي المدير العام لشركة مرموم للألبان: تعمل الشركة على تعزيز مكانة منتجاتها في السوق المحلي، ونسعى إلى رفع حصتنا السوقية كشركة وطنية، خاصة في ظل المنافسة من قبل الشركات الأجنبية التي تستحوذ على حصة واضحة في السوق، لذا نعمل على تقديم منتجات تتمتع بالجودة العالية والسمعة الطيبة التي تلقى الإعجاب من قبل المستهلكين.