6.6 مليار تجارة أبوظبي من التحف الفنية خلال 9 شهور بزيادة 71%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت تجارة التحف الفنية في أبوظبي نموها، وارتفعت قيمتها إلى 6.6 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 71% مقارنة مع 3.86 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018، وفق الأرقام التي يصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

ويعكس النمو المتواصل لهذا النوع من التجارة منذ بداية العام الجاري مدى التطور الذي شهده، وهو الأمر الذي أسهم في تحويل العاصمة أبوظبي والإمارات بشكل عام إلى مركز إقليمي لتجارة التحف الفنية.

وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية، وذلك بحسب المؤسسات الدولية المتخصصة، وهو ما جعلها الوجهة المفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تصنف بأنها تشكل أقطاب هذا النوع من التجارة المميزة.

وكان لافتاً في أرقام مركز الإحصاء التي صدرت حديثاً القفزة الكبيرة التي حققتها تجارة إعادة التصدير والتصدير من التحف الفنية، والتي بلغت قيمتها 1.55 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2019 بالمقارنة مع 1.306 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2018.

كذلك فقد ارتفعت قيمة واردات الإمارة من التحف الفنية إلى 5.046 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، بزيادة نسبتها 24.4% مقارنة مع 2.544 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها من عام 2018.

(وام)