وزارة التضامن تعلن الموعد المبكر لصرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير عام 2020 مبكراً بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في بيان لها أورده موقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء، إنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأشارت القباج إلى أن هذا القرار يأتي تيسيراً على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

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وكانت وزير التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

وأضافت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وتابعت القباج أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.