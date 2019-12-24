شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس التنفيذى لنيسان يستقبل من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المسؤول التنفيذي المكلف بقيادة تعافى نيسان موتور إنه قرر الاستقالة بعد أسابيع فقط من توليه منصبه الجديد، في خطوة قد تعرقل مساعى شركة صناعة السيارات لطى صفحى فضيحة وتراجع المبيعات.

وقال جون سيكي نائب رئيس العمليات والمنافس السابق على منصب الرئيس التنفيذي في تصريحات لرويترز إنه سيترك منصبه ليتولى رئاسة شركة نيدك كورب التي مقرها كيوتو لصناعة مكونات السيارات والمحركات. ومن المرجح أن يترك سيكي الشركة في يناير بعدما أمضى بها ثلاثة عقود شملت توليه رئاسة الأنشطة في الصين. وقال في مقابلة مقتضبة "أحب نيسان ويحزنني أن أرحل قبل الانتهاء من أعمال إنعاش الشركة، لكنني أبلغ 58 عاما، وهذا عرض تعذر علي رفضه. إنها على الأرجح أيضا فرصتي الأخيرة لقيادة شركة." Advertisements وتابع "ليس بسبب المال. في الحقيقة، سأتلقى ضربة مالية لأن نيسان تدفع لنا جيدا." ورفض الإدلاء بالمزيد. وامتنعت نيسان ونيدك عن التعقيب. وقبل توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات كان سيكي نائبا للرئيس مسؤولا عن قيادة التحول في الشركة. تعرضت نيسان لهزه كبيرة العام الماضي بعد سقوط كارلوس غضن رئيس مجلس الإدارة الذي أُطيح به وينتظر المحاكمة بسبب مخالفات مالية ينفي ارتكابها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس التنفيذى لنيسان يستقبل من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.