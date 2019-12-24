شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تحمل معدات كوبرى الفردان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الرصيف الجديد بالجهة الشرقية لميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول سفينة تحمل معدات ومكونات كوبري الفردان العائم الجديد للسكة الحديد الذي سيربط بين شرق وغرب قناة السويس،للعمل على رفع كفاءة الكوبرى القائم حاليا على قناة السويس بمنطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية ،حيث يعد مشروع إنشاء كوبرى الفردان المعدنى الجديد المخصص لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة.

وفي هذا السياق أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استقبال الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد هذا النوع من سفن البضائع يعزز من أهمية الميناء وجاهزيته على استقبال أنواع مختلفة من سفن البضائع ،حيث يعد هذا الرصيف أفضل السبل لإيصال معدات ومكونات الكوبري لموقع التنفيذ لمناسبة الرصيف الجديد في ميناء شرق بورسعيد لاستقبال هذه المعدات بحكم عدة عوامل، بعد ما عملت المنطقة الاقتصادية في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ليحقق هذا الرصيف قيمة مضافة مما يجعل الميناء محورياً لإعادة الشحن الدولي وواحداً من أفضل الموانئ في شرق المتوسط.

وأضاف زكي إنه تم العمل على تسهيل جميع الاجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وعمليات التفريغ على الأرصفة مما يساهم في وصول المعدات المستوردة إلى موقع التنفيذ في أقل وقت،مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية تعمل على جعل ميناء شرق بورسعيد المنفذ البحري الرئيسي لاستقبال كافة احتياجات المشروعات الاستراتيجية لتنمية شبه جزيرة سيناء،والمنفذ الأفضل لصادراتها مما يدعم تنافسية الميناء.

وتعد هذه السفينة CS-FLOURICH القادمة من شنغهاي والتي يبلغ طولها 183 م بغاطس 10.3 م وتبلغ حمولتها 23 الف طن بمعدات معدنية تبلغ 3742 الف طن توردها الشركة الصينية لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي أولى السفن من إجمالي 12 سفينة ستقوم بعملية نقل المعدات تباعا خلال الأشهر المقبلة لتصل للرصيف الجديد بشرق بورسعيد الذي تم تشغيله تجريبياً في مارس الماضي لعمليات تصدير الملح من سيناء للأسواق الخارجية ،وقام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه رسمياً نوفمبر الماضي ليستقبل مع بداية العام الجديد أولى سفن البضائع العامة .

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ من خلال أربع شركات أجنبية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنفذ عملية الإنشاء ورفع كفاءة وازدواج كوبري الفردان العائم للسكة الحديد.

Advertisements

الرصيف الجديد

سفنية على الرصيف

جانب من السفينة

معدات كوبرى الفردان

السفينة التى تحمل المعدات