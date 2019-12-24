شكرا لقرائتكم خبر عن هشام رجب: المشروعات الصغيرة تساهم بنسبة 7% فقط فى الحصيلة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هشام رجب، خلال ورشة عمل المجلس الوطني للتنافسية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، أن مشروع قانون المعروض حاليا على مجلس النواب للمناقشة من المتوقع عرضه بالجلسة العامة للبرلمان خلال أسبوعين.
وقال هشام رجب، إن هذه النسخة أخذت فى اعتبارها معالجة عدد كبير من المشاكل التي تعوق أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها الحصول على التمويل، حيث تم اقتراح حصول المشروعات على تخصيص مؤقت لتسريع الحصول على التمويل لحين معالجة الأمور المتعلقة بتسجيل الأراضي والعقارات، كما تم اقتراح أن يبقى حق الانتفاع قائم لأصحاب الشركات حتى في حالة وفاة صاحب الحق، من أجل تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رجب، أن النسخة المقترحة تضمنت أيضا وضع ضريبة قطعية من ألف إلى 6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات الأقل من مليون جنيه، في حالة التقدم بطلب توفيق الأوضاع، علما بأن التفدم بطلب توفيق الأوضاع من شأنه وقف وإسقاط الجرائم المتعلقة بالتراخيص، على أن يتم توفيق أوضاع هذه المشروعات في فترة من 6 أشهر وحتى 3 سنوات بحد أقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام رجب: المشروعات الصغيرة تساهم بنسبة 7% فقط فى الحصيلة الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.