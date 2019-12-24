شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى: تراجع الدولار مردوه إيجابى على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، أن انخفاض سعر الدولار وانخفاضه لأقل من 16 جنيها يعتبر ايجابيا للغاية، ويصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.

وأشار صلاح الدين حلمى لـ"الخليج 365" إننا على سبيل المثال، كنا نستورد بأسعار مرتفعة نتيجة ارتفاع الدولار، الآن تغير الوضع وانخفضت الأسعار ،نتيجة انخفاض الدولار خاصة المنتجات المستوردة .

أوضح أن المستفيد الأول هو المواطن البسيط ،الذى قد لا يفهم أو حتى يهتم بالاقتصاد ،لافتا أن الانخفاض أثر على شركاتنا بصورة سلبية، نتيجة تحملنا خسائر بسبب هذا الانخفاض، ولا سيما ما نقدمه من خدمات لوجستية ، لكن ما يهمنا المواطن.

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