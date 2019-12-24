شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 16168 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5147 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 527 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1386 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 494 نقطة.
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