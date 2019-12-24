شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالى عند ذروة 4 أشهر ونصف والاسترلينى هش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدولار الأسترالى قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، بفضل تفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما نزل الجنيه الاسترلينى مع تجدد المخاوف بشأن انسحاب بريطانى فوضوى من الاتحاد الأوروبى.
وسجل الدولار الأسترالى 0.69175 دولار أمريكي مستقرا في آسيا وليظل قريبا من ذروة سجلها في 13 ديسمبر عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو.
كما لقيت العملات الأخرى التي تتأثر بالمخاطر دعما جيدا.
وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6625 دولار أمريكي، عند ما يقل قليلا عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أمس والبالغة 0.6639 دولار. ونزل الاسترليني لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع فيما تتوقع السوق المزيد من الضبابية بعد أن تنحسب المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملات الرئيسية في ظل تعاملات ضعيفة في موسم العطلات.
واستقر اليورو تقريبا عند 1.1087 دولار ولم تشهد العملة اليابانية تغيرا عند 109.40 ين مقابل الدولار.
وسجل مؤشر الدولار 97.689 انخفاضا من مستواه المرتفع أمس عند 97.820.
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