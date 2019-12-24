شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع استعداد المستثمرين لعطلة "الكريسماس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع استعداد الكثير من الأسواق لعطلة أعياد الميلاد "الكريسماس" فضلا عن ترقب التفاصيل المتعلقة بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وتغلق اليوم أسواق الأسهم والسندات في كل من ألمانيا وإيطاليا والبرازيل عشية الاحتفال بـ"الكريسماس"، كما ستواصل الإغلاق إلى الخميس المقبل بجانب أسواق فرنسا والمملكة المتحدة.



أما الولايات المتحدة، فسوف تعمل أسواق الأسهم والسندات بها اليوم، لكنها ستغلق غدا للاحتفال بعطلة "الكريسماس" على أن تعاود العمل يوم الخميس.

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وعلى ضوء التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن الملف التجاري، تترقب الأسواق موعد التوقيعع على المرحلة الأولى من الاتفاق مع الصين وتفاصيل في هذا الصدد.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له اليوم بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 10:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1495.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1496.6 دولار وأقل سعر عند 1488.1 دولار.