شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم، وفقا للحساب الرسمى لوكالة أنباء كونا.

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