شكرا لقرائتكم خبر عن العبد العامة للمقاولات: 270% ارتفاعا فى تطور الربحية بالشركة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس على الصاوى، رئيس مجلس ادارة شركة العبد " المساهمة المصرية للمقاولات"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة شهدت تطورا كبيرا على مستوى حجم العمل المنفذ خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 126%.

أضاف الصاوى لـ"الخليج 365" أن حجم العمل ارتفعت قيمته من 649 مليون جنيه عام 2015 إلى 1.468 مليار جنيه عام 2019.

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وحول تطور الربحية أشار أنها ارتفعت بنسبة 270%، وذلك من 38 مليون جنيه إلى 141 مليون جنيه، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار ارتفع من 20% إلى 42% بنسبة زيادة 110%.

أوضح المهندس على الصاوى إنه بخلاف التحسن الكبير فى مختلف المؤشرات المالية، إلا أن الشركة تولى العاملين بها رعاية كبيرة من خلال تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياتهم ، موضحا إنه من المهم أن يتم تطبيق تلك المنظومة فى كل مواقع العمل بمختلف الشركات.