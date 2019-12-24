الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بمستهل التعاملات بقيمة ثلاثة جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر  665 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك أسعار الأوقية من  1484 إلي 1491 دولار، مع توقعات بزيادة أخرى في الأسعار، فى حال استمرار صعود سعر الأوقية.

 


أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 570 جنيها للجرام

 

عيار 21 سجل 665 جنيها للجرام

 

عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام

 

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الجنيه الذهب 5320 جنيها

 

أوقية الذهب 1491 دولارا

 

 

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

 

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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