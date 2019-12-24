شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تحوم قرب مستوى قياسى مرتفع فى تداولات هزيلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأسهم الأوروبية تداولات قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء فى أسبوع قصير بسبب العطلات، بدعم من التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمى فى ظل إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبى تقريبا دون تغير يذكر بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.
وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% وهبط المؤشر إيبكس الإسباني 0.41% وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسى استقرارا فى التداولات، بينما المؤشر داكس الألمانى والمؤشر ميب الإيطالى مغلقان فى عطلة بمناسبة عطلات عيد الميلاد.
وتتلقى معنويات المستثمرين دفعة مع اقترب العام الجديد فى ظل تراجع على ما يبدو لأكبر المخاطر على النمو العالمى وهى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وبعد نمو طفيف فى الربعين الثانى و الثالث، يتجه المؤشر القياسى لإنهاء العام على أكبر مكسب سنوى فى عقد. ومن المتوقع أن تدعم السياسة النقدية الميسرة الأسهم الأوروبية فى 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهم أوروبا تحوم قرب مستوى قياسى مرتفع فى تداولات هزيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.