شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحا 2.81 نقطة ليصل إلى مستوى 6268.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6974.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 4.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4863.06 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.7 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 5238 صفقة. وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.16%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%. وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، تليه شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 10.31%، ثم شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.97%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.38%.

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