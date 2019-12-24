النحاس يؤكد الايجابية– تحليل -24-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتشكيله لموجه صاعدة جديدة ليقترب بذلك من الحاجز المستقر عند 2.8380, كذلك الثبات المتكرر فوق الدعم الإضافي الممتد نحو 2.7630 يزيد من فعالية التذبذب الإيجابي لنتوقع تجاوزه قريبا للحاجز الحالي بهدف الوصول نحو المحطة الإيجابية التالية والمستقرة عند 2.9200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7800 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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