الاقتصاد

سعر البلاتين يستجيب لإيجابية المؤشرات– تحليل - 24-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين مؤخرا بالاستجابة لإيجابية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لموجه صاعدة مستقرا بذلك حول مستوى 935.00, كذلك تشكيل مستوى 915.00 لدعم إضافي سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه قريبا نحو 955.00 وبتجاوزه سيفتح الباب أمام تسجيل العديد من الأهداف الإضافية والتي قد تمتد نحو 1025.00.

 

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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