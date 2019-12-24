شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط باقترابه للهدف التالي والمتمركز عند 141.00, نود التنويه إلى أن محاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات المختلطة لحين تجميعه لعزم سلبي إضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الدعم الرئيسي والممتد نحو 139.50.

نود التنويه إلى أهمية الثبات ضمن التداولات الحالية دون مستوى 142.40 ليؤكد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم التصحيحي الهابط والوصول نحو الهدف المقترح سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 140.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط