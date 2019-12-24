الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 24-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط باقترابه للهدف التالي والمتمركز عند 141.00, نود التنويه إلى أن محاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات المختلطة لحين تجميعه لعزم سلبي إضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الدعم الرئيسي والممتد نحو 139.50.
نود التنويه إلى أهمية الثبات ضمن التداولات الحالية دون مستوى 142.40 ليؤكد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم التصحيحي الهابط والوصول نحو الهدف المقترح سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 140.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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