شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يواجه دعم إضافي- تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الزحف السلبي بمواجه مستوى 121.05 ليشكل ذلك عائق لحظي أمام التداولات التصحيحية الهابط مشكلا بذلك تذبذب جانبي كما هو واضح بالرسم المرفق. كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات جانبية جديدة لحين تحقيقه لكسر الدعم الحالي ليتمكن بذلك من اختبار دعم القناة الصاعدة الفرعية والممتد نحو 120.45 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.70 و 120.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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