الاقتصاد

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 4.99 نقطة ليصل إلى مستوى 8411.40 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.63% رابحا 41.01 نقطة ليصل إلى مستوى 6542.87 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 56.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 85 شركة. 

 

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وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.78%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%.

 

وجاء سهم "التأمين العربية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.23%، ثم سلامة نسبة 6.19%، ثم ساب للتكافل بنسبة 5.33%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.49% ثم سامبا بنسبة 2.15%، ثم العقارية بنسبة 2.04%.

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