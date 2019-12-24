شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 28 مليون سهم محققة ما قيمته 41.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 384 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعى الخدمات والنقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.42%.
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