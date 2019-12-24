الاقتصاد

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسرا 7.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2775.06 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 28 مليون سهم محققة ما قيمته 41.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 384 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعى الخدمات والنقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.38%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.42%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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