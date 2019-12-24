شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مستقرة مع كبح جنى الأرباح للمكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية شبه مستقرة اليوم الثلاثاء، قبيل عطلة عيد الميلاد، فى الوقت الذى باع فيه بعض المستثمرين الأسهم لجنى الأرباح بعد ارتفاع فى الآونة الأخيرة أوقد شرارته اتفاق تجارى أولى بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر نيكي 0.04 بالمئة ليغلق عند 23830.58 نقطة. وتقدم المؤشر القياسي 19 بالمئة منذ بداية العام الحالي ويغلق الكثير من المستثمرين مراكزهم هذا الشهر لجني الأرباح من هذا الارتفاع.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة إذ أن الكثير من الأسواق المالية ستبدأ التوقف عن العمل اعتبارا من الثلاثاء بسبب عطلة عيد الميلاد.

وبدأت الأسهم اليابانية التداولات على ارتفاع، لتقتدي بمستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلتها وول ستريت أمس الاثنين بعد أن هدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات بالقول إن واشنطن تمضي على مسار توقيع اتفاق مع بكين لخفض التصعيد في الحرب التجارية.

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لكن المكاسب التي حققتها الأسهم اليابانية سرعان ما تبددت مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة إلى 1728.22 نقطة فيما زاد عدد الأسهم المنخفضة قليلا على الأسهم المرتفعة بمعدل 51 إلى 49.

وواصلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعها، بما في ذلك تايو يودن ويوكوجاوا إلكتريك وأدفانتست التي ارتفعت 2.5 و1.6 و1.3 بالمئة على الترتيب.

وكانت أسهم شركات التأمين من بين الأكثر تكبدا للخسائر، مع تراجع سهم تي آند دي هولدينجز 1.7 بالمئة وانخفاض سهم داي-ايتشي لايف هولدينجز 1.4 بالمئة وخسارة سهم سومبو هولدينجز 1.3 بالمئة.