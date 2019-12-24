شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة غاز: تسلمنا أرباحا نقدية 42 مليون دولار من بيرل فى إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة دانة غاز الإمارتية اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كردستان العراق. وقالت الشركة "تأتي هذه الدفعة النقدية بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور".

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