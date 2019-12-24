"ميزان القابضة" تنتهي من إجراءات الاستحواذ على 29% من "ميزان للأغذية" السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ميزان القابضة عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على نسبة 29% من حصص شركة ميزان للأغذية في المملكة العربية السعودية.
وأفادت الشركة، في بيان لبورضة "الكويت، اليوم الثلاثاء، بأنها ستصبح مالكة (من خلال شركتها التابعة في المملكة لنسبة 99% من إجمالي الحصص في شركة ميزان للأغذية في المملكة العربية السعودية.
وبحسب البيان، تحتفظ مجموعة الفيصلية من خلال إحدى شركاتها التابعة بنسبة 1%، علماً بأن قيمة الصفقة بلغت 1.2 مليون دينار كويتي.
هذا ومن المُقرر أن تنخفض نسبة الحصص غير المسيطرة من إجمالي حقوق الملكية في شركة ميزان للأغذية- السعودية من 30% إلى 1%.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزان حققت أرباحاً بلغت 1.83 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.22 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 9.14 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 8.05 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.
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