شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أجيليتي" توقع عقد بقيمة 24 مليون دولار مع ""BP البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.

وقالت أجيليتي، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الثلاثاء، إن التعاقد تم بهدف تقديم خدمات الشحن للغاز الطبيعي المسال.

هذا وسوف تنعكس إيرادات هذا التعاقد على البيانات المالية لأجيليتي حسب التنفيذ الفعلي للعمل.

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وتجدر الإشارة إلى أن أجيليتي حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 21.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 20 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 400.7 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 394.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة أرباحاً بلغت 63.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.