شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان للبتروكيماويات" تحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار ريال من "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 1.5 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن التمويل يهدف إلى استبدال المتبقي من القروض الثانوية القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل.

وبحسب البيان، تصل مدة التمويل إلى 8 سنوات، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

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وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة متمثل في انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ قدرة 25 مليون ريال تقريباً خلال العام 2020، والسنوات التي تليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 471.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض في أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة تنفيذ استراتيجية الشركة في تخفيض تكاليف التمويل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابل من 2018.