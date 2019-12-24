شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يقر ساعات عمل إضافية للبنوك بسبب القرض العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" لمدة عام.

وبلغ إجمالي المبالغ من قبل الصندوق نحو 10.490 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها مبلغ 2.099 مليار ريال أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم".

وأودع الصندوق 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

Advertisements

وإجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن الصندوق في وقت سابق، إيداع نحو 1.365 مليار ريال بحسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وذكر الصندوق في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، أن 235 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد واصل تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية وذلك للمستفيدين من البرنامج بمحافظة الحناكية الذين جرى التخصيص لهم بالدفعات الشهرية الماضية.