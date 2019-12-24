شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستقر قرب ذروة 4 أشهر ونصف والاسترليني "هش" والان نبدء بالتفاصيل
استقر الدولار الاسترالي قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء ، بفضل تفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما نزل الجنيه الاسترليني مع تجدد المخاوف بشأن انسحاب بريطاني فوضوي من الاتحاد الأوروبي.
وسجل الدولار الأسترالي 0.69175 دولار أمريكي مستقرا في آسيا وليظل قريبا من ذروة سجلها في 13 ديسمبر كانون الأول عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو .
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