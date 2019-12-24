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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة كل الاسرة ​نورة المعلا: الفن مرآة الشعوب وصانع حضارتها

تاريخ النشر: 24/12/2019

شغفها بالفن العربي وتوثيقه إكراماً لمن أفنوا حياتهم في سبيله ومن باب الحفاظ عليه كونه إرث الأجيال القادمة وصانع حضارتها، دفعها لأن تبحر بين ثناياه بعيداً عن مجال التخصص الدراسي في إدارة الأعمال لتجده بين مقتنيات المتاحف، ساعدتها على ذلك نشأتها وسط بيئة خصبة وعائلة تدفعها لحب القراءة والاطلاع وتذوق الفنون بمختلف أشكالها، هي الشيخة نورة ابراهيم المعلا مديرة التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، التقيناها لنتعرف إلى طبيعة عملها بالمؤسسة وجانب من حياتها الشخصية، وكان الحوار التالي.

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