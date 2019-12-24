شكرا لقرائتكم خبر عن العالم متمسك بالدولار عملة احتياطيات «لا مفر منها» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بعد الحرب العالمية الأولى، كنزت الولايات المتحدة كميات ضخمة من ذهب العالم، ما يعني أن الاحتفاظ بالدولار أصبح أفضل من حيازة المعدن الأصفر نفسه.

هل يتراجع دور الدولار كعملة احتياطيات عالمية أولى بعد تراجع موجودات البنوك المركزية منها خلال السنوات القليلة الماضية؟ ماذا لو استمر هذا التراجع؟

تلا هذا التراجع الأخير تراجع طويل الأمد حيث تدنت موجودات البنوك العالمية من احتياطيات الدولار إلى نسبة 70% من الإجمالي عند بداية القرن الحالي. وتستمر البنوك في كنز المزيد من الذهب ما قد يعكس تراجعاً في الثقة بالدولار وبالنظام المالي العالمي معاً.

وإذا فقد الدولار مكانته كعملة احتياطية، فسيكون ذلك تحولاً كبيراً في الاقتصاد العالمي، من النوع الذي لا يتكرر أكثر من مرتين في كل قرن. فما يحدث إذن هو مجرد ظنون. وقد تكون النتيجة فوضى عارمة إذا لم يحسن العالم إدارتها. أما في حال إدارتها بشكل جيد فإن فقدان عملة العالم الاحتياطية ربما ينعكس إيجاباً على الولايات المتحدة والعالم معاً. وبالنظر لتراجع هيمنة واشنطن الاقتصادية عالمياً، فإن تبعات إبقاء الدولار عملة الاحتياطيات العالمية الوحيدة سيكون أسوأ أثراً.

نظراً لأن الدولار هو العملة الاحتياطية، فإن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تمتلك كميات كبيرة من الأصول المقومة بالدولار، ومعظمها سندات حكومية أمريكية. وهم يحتفظون بهذه الاحتياطيات لعدة أسباب منها الحفاظ على ربط أسعار الصرف، والتأمين ضد هروب الرساميل إلى الخارج، وتسهيل التجارة الدولية.

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في القرن التاسع عشر، احتفظت الدول باحتياطياتها بالذهب أو بالجنيه الاسترليني (والذي كان مدعوماً بالذهب). لكن بعد الحرب العالمية الأولى، كنزت الولايات المتحدة كميات ضخمة من ذهب العالم، ما يعني أن الاحتفاظ بالدولار أصبح أفضل من حيازة المعدن الأصفر نفسه. وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب في اتفاقية بريتون وودز لعام 1944، عندما أصبح الدولار العملة الاحتياطية الرسمية في العالم ووعدت الولايات المتحدة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب. في أوائل سبعينات القرن الماضي، تم قطع الاتصال بين الدولار والذهب، لكن عملة الولايات المتحدة ظلت العملة الاحتياطية المفضلة.

إذاً لماذا تتراجع هيمنة الدولار الآن؟ أحد الأسباب طويلة الأجل هو صعود اليورو كعملة احتياطية بديلة. ومن العوامل الأكثر حداثة رغبة الصين المتزايدة في تنويع حيازاتها من العملات الأجنبية لتقليل تعرضها للتغيرات في السياسة الأمريكية وسط الحرب التجارية. ولكن على المدى الطويل، فإن تقلص حصة الولايات المتحدة من الناتج الاقتصادي العالمي هو أكبر تهديد لوضع الدولار. في عام 1960، مثل اقتصاد الولايات المتحدة حوالي 40٪ من الاقتصاد العالمي ولكنه تقلص حالياً إلى أقل من 25%.

في الوقت الذي تسعى الدول الأفقر للحاق بركب الدول الغنية، فإنها تواجه ضغوطاً لتنويع حيازاتها من العملات الاحتياطية المتزايدة بدلاً من الاعتماد على عملة بلد واحد تتناقص أهميتها. فليس من قبيل المصادفة أن فترة الثمانينات، بدت وكأن الولايات المتحدة قد تهمشت اقتصادياً بسبب صعود كل من أوروبا واليابان. عندها انخفض الدولار إلى أقل من نصف الاحتياطيات العالمية.

ويواجه الاقتصاديون صعوبة في التنبؤ بآثار التحول بعيداً عن الدولار، لأن ذلك يعني البحث في فراغ. تقول إحدى النظريات أن المقترضين الأمريكيين سيضطرون إلى دفع أسعار فائدة أعلى، مما يتسبب في معاناة الاقتصاد الأمريكي. ومن أجل الحصول على احتياطيات بالدولار اليوم، يُجبر الأجانب على إقراض الأموال إما للحكومة الأمريكية أو للشركات الأمريكية. ويمكن لهذا الطلب على الأصول الأمريكية أن يخفض سعر القروض داخل الولايات المتحدة، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي يقول إن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بهذا الامتياز، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية للبلدان الأخرى منخفضة جداً. وقد يكون برنانكي مخطئاً - فقد تتراجع معدلات أسعار الفائدة في البلدان الأخرى بسبب النمو السكاني البطيء، بينما تستفيد الولايات المتحدة الأسرع نمواً. ولكن في عالم يفيض بالسيولة، فإن تأثير وضع الاحتياطيات من العملات الصعبة قد لا يكون كبيراً.

تقول نظرية أخرى إن الولايات المتحدة هي التي سوف تستفيد من تراجع دور الدولار في عملات العالم الاحتياطية. فانخفاض الطلب على الدولار سوف يؤدي إلى انخفاض قيمته ؛ وهذا من شأنه أن يخفض سعر الصادرات الأمريكية ويجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يقلل من العجز التجاري. قد يؤدي ذلك في النهاية إلى اقتصاد عالمي أكثر توازناً. وقد يساعد الولايات المتحدة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الصناعات التحويلية وغيرها من صناعات التصدير عالية القيمة.

في النهاية، قد يكون التحول إلى سلة من العملات العالمية هو النتيجة الأكثر صحة. إذا انضم اليورو والين واليوان إلى الدولار كعملة احتياطيات عالمية، فإن هذا يعني وجود اقتصاد عالمي أكثر أماناً واستقراراً. وسيمكن ذلك اقتصادات العالم الكبرى من التنافس على أرض مستوية.

المشكلة هي أن الاقتصادات الرئيسية الأخرى قد تكون إما غير راغبة أو غير قادرة على المساعدة في تحقيق هذه النتيجة. فقد ألقت أزمة منطقة اليورو بظلال من الشك على هيمنة تلك العملة على المدى الطويل، بينما لا تظهر الصين أي ميل للتخلي عن ضوابط رأس المال وجعل اليوان قابلاً للتحويل بلا قيود.

وبالتالي قد تتمسك الدول التي تحتفظ باحتياطيات بعملة الدولار بموقفها منه. وقد تكون الولايات المتحدة وبنكها المركزي عالقة بالمهمة التي لا تحسد عليها المتمثلة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي الذي يزيد من تقزيم دورها.

* بلومبيرج