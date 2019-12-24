شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تقود مكاسب الأصول المشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت العملات الإلكترونية خلال تعاملات، أمس، بقيادة «البتكوين» والتي تجاوزت مستوى 7500 دولار. وكانت الأصول المشفرة بدأت تتخذ اتجاهاً تصاعدياً في الأسبوع الماضي لتكسر حاجز ال7 آلاف دولار يوم الخميس الماضي. وارتفعت عملة البتكوين 4.6% لتصل إلى 7549.1 دولار، وصعدت بذلك إلى مستوى 136.77 مليار دولار. وسيطرت المكاسب على بقية العملات الإلكترونية.

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