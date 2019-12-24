«إن.إم.سي»: مراجعة مستقلة بعد تقرير «مادي ووترز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «إن.إم.سي هيلث» يوم أمس الاثنين، إنها بدأت مراجعة مستقلة لدفاترها سعياً لطمأنة المستثمرين بعد أن انتقدت شركة «مادي ووترز» للبيع على المكشوف البيانات المالية للمجموعة. وقالت شركة الرعاية الصحية إن المراجعة الخارجية ستضطلع بها شركة محاسبة وتشرف عليها لجنة مديرين غير تنفيذيين مستقلين من «إن.إم.سي هيلث».

وأضافت: «نثق أن هذه المراجعة، عند استكمالها، ستتوافق كلياً مع الإفصاحات التي تقدمت بها الشركة حتى تاريخه».

وتمسكت «إن.إم.سي» المدرجة في بورصة لندن، بتوقعاتها للعامين 2019 و2020 التي أعلنتها الأسبوع الماضي وأصدرت رداً مفصلاً على ادعاءات «مادي ووترز»، المعروفة في أسواق المال بالإعلان عن تكوين مراكز مدينة في الأسهم بناء على أبحاث تجريها بنفسها. وينطوي البيع على المكشوف على اقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص وتحقيق ربح من فرق السعر. (رويترز)