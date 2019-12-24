شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط فى حكومة دبى اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمى فى سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العمانى لشهر مارس بخصم 0.25 دولار للبرميل. يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم مارس في نهاية يناير لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس.

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