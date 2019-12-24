شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يضيف 6 شركات للمؤشر الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري.

وأشارت السوق في بيان على موقعها الإلكتروني انضمام أسهم الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات.

ولفتت إلى انضمام شركة اللجين إلى قطاع المواد الأساسية، وشركة الكثيري القابضة إلى قطاع المواد الأساسية، وشركة ثوب الأصيل إلى قطاع السلع طويلة الاجل.

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وأوضحت انضمام شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات لقطاع تجزئة السلع الكمالية، وشركة ريدان الغذائية لقطاع الخدمات الاستهلاكية، وشركة باعظيم التجارية لقطاع تجزئة السلع الكمالية.

يشار إلى أن (تداول) كشفت مؤخرا عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول.

وقالت "تداول" في بيان سابق، إن سهم أرامكو ينضم للسوق من بداية التداول في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019.