شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تستطلع الأراء بشأن لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، نشر مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي يوم 22 يناير2020م.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المشروع يهدف إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، ودعم التطوّر في ممارسة أعمال الأوراق المالية من قبل الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

Advertisements

ويأتي في مقدمة أبرز العناصر الرئيسية للمشروع ‌‌تعديل مسمى "الأشخاص المرخص لهم"، ليصبح "مؤسسات السوق المالية إضافة إلى تطوير نطاق نشاط الترتيب، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.

‌كما يأتي من تلك العناصر تطوير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية، والبدء في ممارسة العمل، والوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.

‌وتتضمن تلك العناصر تطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.