شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوجه للسماح لموظفي الحكومة بالعمل في القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، إن لدى الوزارة الرغبة في السماح للموظفين الحكوميين بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير بحسب ما نقله حساب مجلس الشورى السعودي على "تويتر"، أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام.

وأفاد الوزير، أن وزارة الخدمة المدنية أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية.

وأشار إلى أن دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات، إضافة إلى العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

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وأكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح أن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة

ومؤخرا، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعودهذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكوميبالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.