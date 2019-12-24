شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إقفال طرح ديسمبر لصكوك محلية بـ5.09 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر 2019 تحت برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.09 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح هي:

الشريحة الأولى تبلغ 159 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية، تبلغ 1.183 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

ولفتت الوزارة إلى أن الشريحة الثالثة، تبلغ 663 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.



وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الرابعة، تبلغ 3.093 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

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