شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إقفال طرح ديسمبر لصكوك محلية بـ5.09 مليار ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر 2019 تحت برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.09 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح هي:
الشريحة الأولى تبلغ 159 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.574 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.
وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية، تبلغ 1.183 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.
ولفتت الوزارة إلى أن الشريحة الثالثة، تبلغ 663 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الرابعة، تبلغ 3.093 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر نوفمبر الماضي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 1.41 مليار ريال.
ويعد إصدار نوفمبر أدنى حجم إصدار بالعملة المحلية، من حيث القيمة للعام الجاري.
وسجل الطرح الحكومي للصكوك العشرية والخمسية بالسعودية في وقت سابق، أدنى عائد لتلك الإصدارات في فئتها من أدوات الدخل الثابت في ثلاث سنوات.
وفي أكتوبر الماضي بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من الصكوك للعام الجاري بالسعودية 63 مليار ريال.
بينما وفي سبتمبر الماضي كانت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام قد وصلت إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.834 مليار ريال.
وكشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.
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