شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود بـ 11 مليار ريال لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الإسكان السعودي إنه تم توقيع عقود بـ11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة.

ولفت ماجد الحقيل خلال لقاءٍ على قناة "الإخبارية" إلى أن الدولة حققت أهدافها الموضوعة في 2019 ومكنت 165 ألف أسرة من امتلاك السكن خلال نفس العام، وستقوم الوزارة بضح 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 2020.

وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير التمويل للمواطن في أقصر وقت، وتحرص على أن تكون تجربة تملك السكن بسيطة من خلال توفير خيارات سكنية لمختلف مستويات الدخل.

وأشار إلى أنه تم فوترة 400 مليون متر مربع في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وضخ 1.8 مليار ريال من تلك الرسوم لبنية المشاريع السكنية.

ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق بالمملكة سنوياً، يتراوح بين 350 ألفاً إلى 400 ألف وحدة سكنية، بعضها يذهب للتملك وبعضها للإيجار.

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وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت تحفز لعرض وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذا ساعد في عمل توازن في السوق، إضافة إلى توفير أراضٍ للمستفيدين ومنحهم قروضاً لبدء البناء.

ووقعت وزارة الإسكان السعودية، مع وزارة النقل، منذ أيام اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية منتصف الشهر الجاري تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الماضي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.