شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.40 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.44، بينما حقق الأدنى له عند 109.36.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في 19 هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 0.3%.

ونود الإشارة، لكون البنك المركزي الياباني كشف الأسبوع الماضي عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، وفي نفس السياق، فقد تطرق البيان أيضا آنذاك لكون "الاقتصاد كان في اتجاه اتساع معتدل".

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كما أفاد بنك اليابان أيضا آنذاك من خلال بيان السياسة النقدية لكون المركزي الياباني "سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار"، وجاء ذلك في أعقاب تطبيق الحكومة اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% من 8% والتي قد تثقل على الإنفاق الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة، لكون الحكومة اليابانية رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار.

وتضمنت توقعات الحكومة اليابانية التي جاءت عقب التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والتي أسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى بينهم والانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية والتي حدت من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أن الاستهلاك الخاص سينمو 0.6% في العام المالي 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9% بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.