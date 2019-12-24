شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت ارتفاعاً طفيفاً يوم أمس ليتحرك فوق 65.40، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط في محاولة للعودة دون هذا المستوى، حيث نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة تدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقريرنا الأخير.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يبقى السعر مستقراً فوق 65.40، مع الإشارة إلى أن كسر 65.00 سيقدّم حافز سلبي يدعم فرص تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 63.75 وتمتد إلى 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 66.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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