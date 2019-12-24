شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر – تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط محاولات إيجابية هادئة يوم أمس لكنه لا يزال دون مستوى 60.90، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 60.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف السلبية التي نتوقع أن تبدأ عند 59.00 وتمتد إلى 57.60، مع التذكير بأهمية الثبات دون 60.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.35 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط