الاقتصاد

الفضة تلامس الهدف – تحليل - 24-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 17.60 وتوقف عند هذا المستوى، حيث يواجه مقاومة قوية تجعلنا نرجّح أن يشهد السعر ارتداداً هابطاً خلال الجلسات القادمة، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء.

 

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 16.96 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.60 سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه إلى 18.00 ثم 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.65

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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