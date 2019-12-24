شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مستوى المقاومة المحوري 1489.00 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1447.00 كمحطة أولى.

لذلك، سيبقى السيناريو السلبي قائماً ما لم يتم اختراق 1489.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 1467.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1467.00 والمقاومة 1495.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط