شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينتظر ارتداد صاعد – تحليل - 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأخير عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي شكّل دعم قوي عند 1.2920، ليقدّم إشارات على توجه السعر للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، والهدف الأول يتمثل باختبار مستوى 1.3150، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2920 سيفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.2736 كهدف تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2870 والمقاومة 1.3020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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