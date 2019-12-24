شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات هادئة بتأثير عطلة الأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية تداولات هادئة وضيقة النطاق، متأثرةً بعطلة الأسواق المالية، لتبقى السيناريوهات المقترحة في تقاريرنا الأخيرة قائمة كما هي دون تغيير، وننصح بالاطلاع على تقاريرنا السابقة للتعرف على الاتجاهات والأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

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