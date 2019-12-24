شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسهم المستفيدة من إعلان الحكومة التوسع فى المدفوعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الحكومة، التوسع فى الخدمات المالية الإلكترونية الرقمية، والتى تمثل توجها عالميا فى ظل تطورات تكنولوجيا المعلومات والطفرة بثورة المعرفة، وبحسب هشام الشبينى محلل بشركة مباشر، فإن سهمى شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بى انفستمنتس القابضة أبرز المستفيدين من استراتيجية الحكومة

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكدت أن قيمة الاقتصاد الرقمى عالميا يبلغ 11.5 تريليون دولار تمثل 15.5% من الناتج المحلى العالمي؛ ترتفع إلى 24.5% بحلول 2025؛ مما يمثل أهمية قصوى على المستوى العالمي.

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وأشارت إلى أن كل زيادة فى المدفوعات الإلكترونية بمعدل 1% تساهم فى نمو الناتج المحلى بواقع 0.3%، وأوضحت أن التوسع فى الخدمات المالية الإلكترونية الرقمية تمثل توجها عالميا فى ظل تطورات تكنولوجيا المعلومات والطفرة بثورة المعرفة.

وذكرت أن الحكومة قامت باتخاذ إصلاحات جذرية على المستوى الاقتصادى بدأت منذ 3 سنوات وهى فترة قصيرة فى أعمار برامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن معدلات التضخم انخفضت للمرة الأولى بقيم سالبة على مستوى مجموعة السلع منها الدواجن واللحوم والسلع الأساسية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف افتتاح 300 مركز تكنولوجيا بحلول 2020 مقابل 231 مركز حاليا كما تم بناء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية.