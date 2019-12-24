شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 237 فلس، وفي ظل استمرار تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 230 ومستوى 250 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 234.7 بينما مستوى المقاومة هو 240.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط