شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 184 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 175 فلس كمستوى اول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175.0 بينما مستوى المقاومة هو 190.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط