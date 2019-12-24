شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 54 فلس، ثم انخفض مسجلا مستوى 50.10 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 53.50 فلس، ملامسا لخط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 44 فلس، شرط اختراق السهم لمستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.1 بينما مستوى المقاومة هو 55.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط