شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (OOREDOO) يسجل اعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 824 فلس، ليسجل بذلك اعلى مستوى في عام، كما تمكن السهم من اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع معه مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 900 فلس مرة أخرى، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 780 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 810 بينما مستوى المقاومة هو 850 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد